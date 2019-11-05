台貓奴夫妻攬實喵星人慶祝生日　親生BB慘被掟埋一邊個樣勁委屈

不少人喜歡養貓，甘願成為貓奴，就有一名網友在Facebook「爆廢公社」分享一張照片，只見一對夫婦將自己的孩子丟在床上，但手上卻是緊緊抱著喵星人，讓原PO忍不住虧「床上的說：我是你們親生的嗎？」貼文一出，笑翻萬名網友

寶寶的臉上寫滿委屈：我竟比不上一隻貓？（Fb@爆廢公社）

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肯定是撿到的

有網友開玩笑表示，終於被發現真相了……孩子，其實你是撿回來的！（點圖瀏覽網民搞笑留言）▼▼▼

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只是個意外

還有網友笑說，喵星人才是要養的，床上的孩子是個意外（點圖繼續閱讀網民搞笑留言）▼▼▼

未來鏟屎官

也有人表示，貓咪真的太可愛了！孩子將來肯定也是貓奴（點圖繼續閱讀網民搞笑留言）▼▼▼

喵星人真的好可愛！有網友逗趣表示，這個故事告訴我們，生孩子千萬不要養貓，因為小孩會被遺忘的！

【同場加映】正方形嘅貓？遠睇仲以為係咕𠱸！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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