【健康百科】妻子性交後過敏性休克險死　竟因丈夫精液含有呢樣嘢

最親密的接觸隨時成為致命死因！美國一對夫婦享受魚水之歡後，妻子竟然出現嚴重的過敏性休克，幾乎死亡。醫生其後發現，妻子的致敏源竟是丈夫含有藥物成份的精液，此病例現時已經登上醫學期刊。

美國一名妻子因為丈夫正服用盤尼西林，令精液都含有藥物，因而出現過敏性休克險死。（資料圖片）

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事件中的夫婦來自美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore），醫生最初以為女子因本身有的低血壓問題導致患上敗血症，送到急症室之後便安排相關治療，不過之後卻發現她真正的症狀是過敏性休克。

醫生發現丈夫當時正因為細菌感染而服用藥物，包括含有盤尼西林的抗生素，而妻子年幼時曾經有過對盤尼西林過敏的病歷，所以就沒有再服用過盤尼西林。撰寫醫學報告的醫生認為，妻子的過敏反應與丈夫精液中含有盤尼西林成份有關。

醫生建議妻子，在丈夫完成療程之前，兩人都不要性交。（資料圖片）

妻子的血壓回復到正常水平及所有症狀消除之後便出院，醫生建議兩人在男方完成抗生素療程之前，都不能進行性行為。醫學報告指出，醫護人員未能從丈夫的身上取得精液樣本，以確定含有藥物的濃度，不過妻子的臨床表現及性交後首次出現的病徵，令他們相信其身體的過敏反應與精液中含有藥物有關。

報告亦指出，類似的事件已經是第三次被記載到醫學期刊之中，建議醫生不單要考慮病人的過敏反應，而是留意病人家人的影響。

（綜合）