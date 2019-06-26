哈佛研究揭垃圾食物影響精液質量　高糖份食品飲品令精子量大減！

過度進食垃圾食物會導致多種健康問題，除了肥胖、高血壓、心臟病等等，更可能影響精子質量！美國哈佛大學近日公布研究，指原來垃圾食物如薄餅、薯片、零食等，會令男性精液的精子含量變低，挫損男性雄風。

不少人喜歡吃薄餅，內薄餅的配料容易致胖，而且有許多高糖份及經處理肉類的配料，故少吃為佳。（GettyImages）

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近數十年來已有多個研究發現，男士精液中的精子有下降趨勢，更認為原因之一是都巿人的不良飲食習慣。是次公布的哈佛大學研究資料來自約3000名平均年齡19歲、準備到軍隊服役的丹麥青年。研究人員將他們的飲食習慣分成4類，然後對比他們服役前進行驗身時的精液健康度，了解他們的精子濃度、份量及活力。

研究發現，多食用垃圾食物的男子精液中精子含量明顯較少。（資料圖片）

科學家發現謹慎型飲食（主要食用雞、魚、菜、及水果）人士精子最為健康，其次則是「Smørrebrød」飲食（主要食用全穀類食物、冷藏肉及魚類等）及素食者，而精液健康度最差的則是西式飲食（主要食用紅肉、經處理肉類、肥胖食物、高糖份食品飲品）。根據世界衛生組織的資料，正常精液應該含約3900萬顆精子，而西式飲食的男子則只有約2560萬顆精子。

主導研究的博士指出，研究可以令年青人留意自己的飲食。（資料圖片）

研究同時進行測試，了解負責製造精子的塞爾托利氏細胞（Sertoli Cells），發現喜歡食用垃圾食物的年青人，體內均只有少量的相關細胞。他們指出，雖然改善飲食習慣可以令精子變得健康，但卻未必可以令塞爾托利氏細胞再生。主導研究的查華路博士（Dr. Jorge Chavarro）表示，由於進食垃圾食物會影響到男性雄風，研究變相提示年輕人要注意飲食習慣。

（英國《電訊報》、《每日郵報》）