內地賣家活兔藏紙箱寄出　幸被集運公司發現救出：不要再寄動物！

網購世界應有盡有，甚至有商人會寄出活生生的動物，令人髮指！香港集運公司「Funlala」日前在facebook專頁上傳影片，表示作為中轉站的內地倉庫收到兩隻活兔，牠們均被放入小籠子，再以有洞口的紙箱包裹。公司表明會先行飼養，網民則狠批買賣雙方離譜，「明知入唔到境，好心唔好貪平啦」、「真嘅動物想運落嚟係咩心態」。

影片中，看到有兔子被放到籠裏，再以紙箱包裹。（fb「Funlala集運」影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在集運公司「Funlala」發布的影片中，兩隻兔子被分開放到籠裏，紙箱的一面被割了8個小洞；帖文坦言：「請不要寄任何動物來！你寄來即係Funlala代你收養，絕不退還！Funlala不忍心佢再受一次苦」。公司又補充，兔兔目前在其內地倉庫，由職員暫時照顧，等待好心人收養，強調不會將兔兔寄回給賣家，以免運送過程有不幸，「焗佢喺車廂即係送佢去死」。

（01製圖）

公司續稱，其實過往已曾收到活的動物，例如最近亦發現貨物中有雀仔，故公司早備有籠子暫養，「同我哋倉周邊好多草佢（兔兔）食，大家唔使擔心」。根據香港法例，進口動物、禽鳥及爬蟲類動物，除非事先獲漁農自然護理署發給許可證，否則不得帶入香港。至於內地，《中華人民共和國郵政法實施細則》也規定禁止郵寄「各種活的動物」。

帖文一出，網民紛紛批評買賣雙方太過分和離譜，「咁變態寄動物？隨時焗死……」、「都唔知佢暈咗幾多次車浪」、「無論是賣家還是買家，也不能將動物視為貨物或速遞件」、「明知入唔到境，好心唔好貪平啦」、「荔枝都算，雖然最後浪費咗，但真嘅動物想運落嚟係咩心態」；有人則感謝集運公司拯救小動物，稱讚是「良心企業」。

（fb專頁「Funlala集運」）

+ 8 + 7 + 6