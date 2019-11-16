【超尷尬】台灣男網購風褸明明無走樣　多咗一樣嘢搞到要退貨

網購有風險隨時貨不對辦，但貨對辦了都仲要退貨就好少聽到。有台灣男子網上投訴，購買的風褸正面和背面都和網圖相差不大，惟最大問題是，衣服的背面竟出現「5元洗車」，令收貨人崩潰。他的憤怒店家聽到了，立即安排退貨，網民則享受了一個大笑話，爆笑留言稱願付10元。

台男在網上看中一件外套，馬上下單。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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這名黑仔男買家，在fb群組「爆怨公社」發帖，稱早幾天在網上看中了一件深藍色外套，認為蠻好看即時下單，買前他也仔細看了店家的衣服照片，正面背面都很正常，沒料收貨後，一拆開卻看傻了。

令他詫異的不是外套大走樣，反之顏色、尺寸都沒問題，只是衣服的背面，竟然大大隻白字寫上「5元洗車」，極為尷尬，令他怒問：「我又沒開洗車店，給我這件做啥！」

事主後來補充，經投訴後店方誠意的道歉了，解釋該件衣服是廠商送錯批次，亦願意協助退貨，而他也只能自認黑仔了。網民則瘋狂爆笑，搞笑問「會不會是上帝幫你開了另一扇窗....改行做汽車美容看看？」還有壞蛋網民留言，「5元實在太小看你了，你願意出10元」，十分好笑。

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