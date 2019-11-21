3歲家姐第一次見初生妹妹　冧爆抱緊處理　一句窩心說話感動網民

很多媽媽都會怕誕下第二胎後，忽略了大寶寶而令他呷醋，兩個孩子以後的相處問題亦是大難題之一。不過美國一個家庭就完全不需要有這煩惱，皆因3歲的小姐姐第一次見初生妹妹時，已溫柔地緊抱她在懷中，更說了一句極窩心的說話。

3歲的小姐姐第一次見初生妹妹時，已溫柔地緊抱她在懷中，更說了一句極窩心的說話。（Twitter「heatherquigley4」影片截圖）

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美國賓夕法尼亞州一位媽媽康利（Heather Conley）近日在Twitter分享短片，其3歲的大女兒摩利（Molly）在醫院第一次見到妹妹可拉（Cora）時，她緊緊抱着妹妹，視線都全放在這睡寶寶上，一直沒有移走，並肉緊地一啖一啖親吻她的臉頰。當媽媽提醒要溫柔一點，摩利立即回答「知道」，又用手輕掃妹妹的小身軀，並窩心地說：「你剛從媽媽的肚子裏出來，我不會掉低你，以後都不會讓你離開啊。」

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影片打動網民心靈，至今近4萬次觀看，大家都讚畫面很美麗又溫馨，「甜得融化我的心了」、「我都想有個寶寶呢」，亦有人向媽媽建議，可先將影片存起來，到她們長大後有爭拗打架時，立即把片段放出來重溫一下。

（每日郵報）

Molly meeting her little sister for the first time 😍



“You just came out of Mommy’s belly .. I won’t drop you ... I won’t let you go anymore”



Molly and Cora’s video is up to 12.4K views on Facebook ♥️ everyone loves it is it’s just so innocent. Shocked I caught this on camera. pic.twitter.com/i9g3MZDG2Q — Heather Conley (@heatherquigley4) November 11, 2019