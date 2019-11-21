借廁所敲門5次門無人應　台女拿硬幣開鎖　一打開驚見崩潰一幕

大部分人都有借廁所的經驗，台灣一名女網民日前到超市借廁所時，發現門被鎖上，但她等了10分鐘、敲了5次門後，都無人回應，快忍不住的她拿了個10元硬幣開鎖，早有心理準備看到恐怖畫面，沒想到推開門的畫面讓她氣得崩潰。

女網民日前到超市借廁所，發現門是鎖上的，但她等了10分鐘，期間敲了5次門，都無人回應。（示意圖，資料圖片）

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該名女網民在facebook群組「爆怨公社」發文，表示日前到超市借廁所，由於門被鎖上，她敲了第一次門沒回應，「又多等了一下，我真的有點急」，於是她敲了第二次，但還是沒人應門。樓主當下心想，「這人真沒禮貌，我很耐心的又多等了好一下子，這人是在大號嗎？有點火了」，她敲了第三次，還是沒動靜，她心想「這人還活著嗎？等下他出來我要瞪他一下」。

店員見她等得不耐煩，開口問她要不要去旁邊網吧借廁所，樓主問店員裡面到底有沒有人，對方表示不知道，樓主心想「是死在裡面了嗎？我又敲了一次，我已經有這人出來要吵架的準備了」，但仍然沒人回應，她最後忍無可忍，敲了第5次門，並問「裡面有人嗎」。

台女敲門5次的心路歷程

+ 5 + 4 + 3

多番沒人回應下，樓主拿出10元硬幣決定自行開鎖，並先預告「我要開門囉！」樓主透露開門的一刻，腦中一度浮現推開門後，會有像是命案現場的驚悚畫面，不過「看到這裡，各位也猜到了吧...對，裡面沒人」，原來她在外面傻傻的站了至少10分鐘，等一間沒人的廁所，還自編自導自演各種劇情，頓時覺得又氣又好笑，樓主無奈地說「到底哪個無聊幼稚鬼亂反鎖人家廁所門啦」。

帖子引來不少網民熱論，「我遇到的是敲門沒人回應，看門也沒鎖結果門一開，一個男的蹲在裡面大便」、「我有因為燈沒關，以為裡面有人等了十分鐘...結果根本沒鎖也沒人」，很多人則認為，「結果是店員鎖的，因為他不想掃廁所」、「應該是店長交代，很多人都把廁所搞得像戰場，所以現在很多都不外借」。

（fb群組「爆怨公社」）