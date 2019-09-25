台戲院設《返校》主題廁所　神還原電影恐怖場景　觀眾嚇到屙唔出

熱門遊戲大作《返校》改編的電影已於台灣上映，由於遊戲起初就獲得大家好評，讓不少人更期待電影的劇情，這部作品近期也在電影圈刮起一股旋風，讓許多人爭相熱烈討論。而為了襯托如此備受期待的大作，電影院們的員工當然歪腦筋就動起來了……有位台灣網友近期就在電影院提到，自己去高雄某間影城觀看電影，進廁所時卻馬上發現「員工們的用心」，讓他忍不住表示：「原本有點想上廁所，但看到覺得有壓力大拍完就出來了。」

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網民怎麼說？滿滿黑白照片與封條 配上黃光有點猛啊

「太可怕了吧」、「壓力好大」、「覺得清潔阿姨應該不太想常來巡視XDDDDD」、「哇這是認真的嗎」、「這真的太有壓迫感了啊」、「好像晚上的夜遊場地（有靈異的那種）」、「真的還好農曆七月過了不然不敢使用」。

真的瞬間尿意全消

「意圖使人膀胱炸裂，這真的會尿不出來啊」、「哦天啊，這廁所讓人不敢上」、「不敢上+1」、「差點嚇一個尿不出來」、「被照片盯著應該上不出來吧」、「這個在裡面上廁所，大便出不來啦XD」、「壓力大到上不出來」、「等等這屎尿都縮回去了吧」、「我的屎都拉在褲子上了……」。

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+ 14 + 13 + 12

本地人怕怕，但外縣市網友很羨慕啊XD

「好猛！可惜在台北無法去朝聖」、「讚爆可惜我人在台北」、「哈，我要改去那邊看了」、「決定了二刷就去那邊看」、「這會裝飾到什麼時候呢？禮拜五才回高雄，想朝聖」。

這麼有氣氛的佈置，若是看午夜場去上廁所都會嚇一跳啊

而這家影城不只在自家粉絲專頁認真宣傳，連售票員工都默契一同換上制服賣票，更增添氣氛（見文首圖輯）。「員工還穿制服，真的很專業」、「今天有看到服務生穿著校服服務，男友還說電影院何時跟學校有建教合作了？」、「原來是特別活動，昨天去還以為是工讀生忘記換衣服XD」。

想必廁所的參觀人數也隨著電影的熱度持續發燒，根據影城發布貼文表示，為了不要嚇到太多人，其中一樓的佈置已經拆除，只剩下一個樓層的廁所還可以去「朝聖」，並會維持到9/27，害怕的記得要避開，不怕的就趁機快去體驗一下吧！

（編按：據電影公司最新公布，《返校》預計12月5日於香港上映。）

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