生命麵包其實唔冰冷　藍白格仔有溫情含意　歷年廣告大Sell幸福

有警員昨晚開咪指留守理工大學者只能猶如基層、拾荒者和老人家吃「冰冰冷冷的生命麵包……覺得係好可憐」，說法惹網民熱議。雖說警員以「冰冷」形容生命麵包，但作為嘉頓的生招牌，不論是像家居枱布的藍白格仔蠟紙包裝，抑或歷年經典廣告，於1960年面世的生命麵包主打幸福溫馨形象，是幾代香港人的集體回憶，不少網民回憶說「真係由細食到大」。

嘉頓麵包在港屹立93年，1960年創造的「生命麵包」成為街知巷聞的產品。（嘉頓網頁）

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嘉頓公司在港屹立93年，1960年創造的「生命麵包」也成為街知巷聞的產品，80年代的海報廣告，生命麵包早以「屋企冇佢點得」作宣傳。另一邊廂，其藍白格仔蠟紙包裝袋深入民心，設計令人想起家居常用的格仔枱布，隱含一家人在家享用的意思。

回帶嘉頓過去為生命麵包製作的多款電視廣告，不少人對廣告歌記憶猶新，「生命，生命，這好傢伙，何時我也說它不錯」，經典旋律瑯瑯上口。早於1986年和1987年的廣告，除了推銷麵包營養健康外，麵包新鮮出爐、一家人到遊樂場、郊外野餐的畫面，配上「每天帶給你新生命」、「伴着你成長」的口號，大打暖意幸福牌。到了2004年的廣告，使用與麥兜插曲《大包整多兩籠》一樣的旋律，歌詞「麵包天天出爐，麵包天天出爐，Garden Bread」，更令觀眾留下深刻印象。

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時至近年，嘉頓在2010年推出「情侶篇」和「家庭篇」的生命麵包廣告，主題為「生命有愛有力量」，片尾獨白「生命，總有股力量喺背後默默支持你」，描述男友為戀人、爸爸為上班族女兒準備三文治的故事，都是以甜蜜和溫情作賣點。

（綜合）