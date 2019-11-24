【有片】純情柴犬惡鬥功夫螳螂　雙方零出招擺款「靠嚇」笑爆網民

除了狗奴與同類，對汪星人而言，世上所有生物都是敵人。日本有網民拍到家中的純情柴犬在花園遇到一隻貌似攻擊力十足的螳螂，汪星人此刻見到敵人即刻變樣，不斷發出兇狠的叫聲企圖嚇倒對方，又嘗試出爪嚇退螳螂，但功夫螳螂戰意高昂，絲毫沒有後退，結果雙方按兵不動，各據一方僵持不下。大批網民笑稱柴犬其實看上去像勇武內心卻極恐懼，「看到最後也看不了柴犬的絕招」、「牠明明就是害怕」。

網民近日於Twitter分享長約42秒的片段，可見家中飼養的柴犬正與一隻螳螂在花園大戰。（「Aqua7516YK」Twitter片段截圖）

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網民近日於Twitter分享長約42秒的片段，可見家中飼養的柴犬正與一隻螳螂上演世紀大戰。同是由樓主飼養的螳螂本來在花園曬太陽，但遇到柴犬不斷挑釁，螳螂即舉起一雙前臂作勢「自保」，意圖使出經典螳螂拳撃退敵人。柴犬亦不「執輸」，猶如見到千年宿敵般不斷露出尖齒作勢嚇退螳螂。

雙方對峙一輪亦無出手，柴犬忍不住施爪測試對方的耐性，不過身型細小的螳螂輕快地左閃右避，絲毫沒有損傷。結果傻乎乎的柴犬就像舞獅一樣跳來跳去，想碰到對方但又不敢出手，螳螂只能無奈地看着柴犬，打擾其曬太陽大計。

片段引來大批網民熱烈討論，他們表示螳螂與柴犬的神級交流非常爆笑，又笑稱不少汪星人對其他生物充滿好奇心，最後卻得罪對方而不自知，「可愛的柴犬」、「最後誰戰敗了」、「螳螂表示只想休息」、「螳螂很慘呢」、「牠們很有趣」。

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雖然片段最後未有交代誰勝誰負，但網民紛紛留言猜測結局，「不要小看螳螂，牠真的可以嚇走對方」、「汪星人早已輸了，看牠不出手就知道」、「柴犬只是對螳螂仁慈才不吃掉牠」、「我相信雙方鬥10天也不會完結」、「根據個人觀察，當汪星人失去好奇心與耐性就會懶理對方」。

（Twitter）