淘寶賣親子裝電單車擋風被　奇葩設計嚇壞日本網民：像拿小孩遺照

千奇百趣的東西都可以在淘寶找得到。最近有日本網民一張截圖，圖中可見一款電單車擋風被，其賣點是「母子裝」，乍看之下像母親與孩子雙雙被厚甸甸的羽絨被完美包裹，看似是入冬必備裝備，誰知換角度從正面看，前座的奇葩設計嚇倒日本網民，他不禁截圖上載至Twitter說：「怎麼看都像拿着小孩的遺照騎在路上。」

電單車一族專用的擋風棉被，尺寸足以讓一對母女同時穿上。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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有日本網民於Twitter分享相片截圖，表示不知道圖片來自台灣還是中國，但指這款可供親子使用的電單車擋風被，看上去很像「一個拿着小孩子遺照騎在路上、超級糟糕的一個人啊！」。該名網民認為設計太奇葩兼嚇人，詫異為何有製造商推出這種產品。

原來這款奇趣產品在淘寶上架，從其產品頁面可見，這是電單車一族專用的防風棉被，尺寸足以讓一對母女同時穿上，二人一前一後坐在電單車時還可被被子緊緊包裹着。另一賣點是，當小朋友坐於前座，擋風被的正中位置設有透明膠片，讓小朋友可看到前方景物，非常貼心。

不過換角度從正面看，透明膠下是一張平面照，孩子的臉被黑框包圍，看上去有說不出的詭異感，網民紛紛留言道：「正面看是有點怪」相片引來熱烈討論，不少網民笑指照片與遺照無異，「突然轉到看到嚇一跳，嚇死人以為是遺照」、「勿買，這樣看起來是一副遺像」、「還以為她女兒GG了」、「看起來有點像遺照」。更有網民稱媽媽猶如捧着神主牌一樣，「移動式神…」、「遺照款式的雨衣」、「真的，移動式神主牌」、「是要進塔了是不是」。

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亦有網民認為擋風被尺寸過大，對駕駛者來說可能有危險，「穿這樣騎車，就真的會變遺照了」、「也太大了吧」。據淘寶網顯示，該擋風被其實有不同款式及尺寸，單人裝或親子裝均有售，甚至有冬季加絨加厚版，售價由46至67人民幣不等（約51至74港元）。

（綜合）