天水圍公園奇閘上鎖　保安員「完美示範」側邊走人　爆笑片段瘋傳

早前有網民發現天水圍公園近兒童遊樂場位置驚現「國王的鐵閘」，每晚11點開始，公園就會關閘不讓巿民入內，但閘旁空隙能讓人自由進出，「有閘如無閘」的設計引起網民熱烈討論，不少人嘲諷康文署亂花納稅人金錢增設無謂的設施。相關部門當時回覆指會盡快展開更改設計工程。 近日有網民上載片段，見證公園關閘一刻，只見保安員準時鎖閘，其後竟踩入閘旁的花圃邊緣，側身走出閘外。網民紛紛笑指保安員「完美展示」鐵閘是零作用。元朗區議員李月民表示，已追問康文署跟進該閘情況，但對方卻臨時反口稱，稱為免浪費，決定把鐵閘使用至損壞為止，而事前並無通知議員，李月民亦斥離譜：「完全離晒地！」

近日天水圍公園近兒童遊樂場有道「國王的鐵閘」，而居民指每到晚上就會關閘不讓進入，吸引不少網民討論其作用。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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有網民近日於facebook群組「PLAY HARD 玩硬」轉載片段，指一班天水圍街坊決定「聞名不如見面」，實地觀察天水圍公園近遊樂場的鐵閘到底有何作用。片中可見，鐵閘兩旁均加設了植物以防有人踩上草地，保安員準時於晚上11時前來鎖閘，禁止有人進入遊樂場範圍內。

關閘後，「最令人期待的畫面出現了」，站在閘後的保安員把閘上鎖後，即踩上旁邊花圃邊緣位置，側身扶着鐵閘走出來，在場街坊紛紛失聲大笑，拍片的女士更稱：「已經鎖咗㗎啦。」而保安員則若無其事離開，場面荒誕又爆笑。

網民笑稱終於等到真人示範如何突破奇閘↓↓

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大批網民笑指保安員是完美示範如何「彈出彈入」，更稱力證鐵閘的確是零作用性，「管理員好波」、「旅發局要多啲宣傳呢個新景點，吸遊客呀」、「打卡潮聖地」、「終於等到有真人示範」、「防君子不防小人的鐵閘，你是君子嗎？」、「樂觀啲諗，至少輪椅人士入唔到」。亦有不少網民批評康文署浪費納稅人金錢，「唉，我交稅就係拎嚟咁用」、「道閘冇10幾20萬都起唔到啦」、「有錢就是任性」。

元朗區議員李月民回覆《香港01》指，保安員此舉如同「知法犯法」，十分可笑。他亦直斥康文署負責經理本來答應更改鐵閘設計，追問之下才得悉部門變更決定，鐵閘會繼續使用，更解釋稱：「因為已在花床加種高身植物，可美化環境之餘同時有阻隔作用，為免浪費會繼續使用該閘直至損壞才更換，並每晚依時11時關上。」

李月民批評康文署「離地不掌握民意」，直指加設植物無補於事，「如果係承判商做錯，係要無償賠返，唔會浪費政府公帑」。他指事後已再向負責經理反映，對方才改口指會重新考慮更換工程。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）