【死也不怕】醉駕司機開車直衝超市　生死一刻慈父一手推開救女

父母對子女的愛非常偉大，就連性命也可以不顧。近日內地流傳影片，一架車衝入路邊的超市，超市內有一對父女，父親本能反應極速推開女兒，自己則被車子正面撞倒，驚險的一幕震撼不少網民，更讚嘆父親的愛是如此偉大無私。

千鈞一髮之間，父親大力推開女兒，車子直衝向父親。（網上圖片）

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事發在湖北荊州，8月2日，一名男子因酒後駕駛，車子失控後高速直衝路邊的超市，當時超市老闆正與年幼女兒站在門邊，千鈞一髮之間，父親大力推開女兒，車子直衝向父親。車子停下後，父親仍一心想念女兒，大叫「有沒有事、有沒有事」，女兒回答沒事，幸好事件沒造成嚴重人命傷亡。

當地警方其後到場了解，發現司機周男駕車沿大垸農場西湖分場路段由西向東行駛，行至事故地點時，因操作不當衝進路邊超市，造成幾名行人受傷，房屋、車輛受損。

警方隨後對周男進行體內酒精濃度測試，檢測結果為202mg/100ml，再經抽血鑑定乙醇含量為146.9mg/100ml，達到醉駕標準，周男最後涉嫌危險駕駛罪被捕。

車子停下後，父親仍一心想念女兒，大叫「有沒有事、有沒有事」，女兒回答沒事。（網上圖片）

荊州交警近日發布有關閉路電視影片，吸引超過500萬次點擊、逾26.5萬個讚好，不少網民被父親保護女兒的行為感動，有人指「當聽到他和女兒的對話感覺好暖心哦」、「這就是父愛！聽到女兒一聲沒事吧，就算付出再多都覺得值了」。

（綜合）