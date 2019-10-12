【父愛】患癌爸爸未能見證女兒成長　臨終前寫足19年生日卡作禮物

「養兒一百歲，長憂九十九」，相信是不少家長的心聲。最近台灣有媽媽於網上撰寫帖文，表示丈夫在2006年因為患癌而逝世，因為他知道自己未能見證女兒的成長，決定臨終前寫下19封信，希望媽媽在女兒每年生日時能親手交給她，當作是女兒唯一、亦是最後的禮物。不少網民表示爸爸的愛令人動容，是位盡責的父親，「暖暖的父愛，妳女兒很幸福有爸爸的守護」。

丈夫在2006年因為患癌而逝世，因為他知道自己未能見證女兒的成長，決定臨終前寫下19封信，當作是女兒每年的唯一、亦是最後的生日禮物。（fb群組「鋼筆旅鼠本部連」圖片）

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媽媽於facebook群組「鋼筆旅鼠本部連」上載數張相片，表示向女兒說出心底話。她指女兒於2005年1月18日出生，本來幸福的小家庭在第二年卻遭逢巨變，爸爸患上肝癌只能纏綿病榻，最終於同年5月逝世。

媽媽解釋，其實丈夫在臨終前仍掛念着當時1歲多的女兒。因為未能見證女兒之後的成長，他覺得是心中的遺憾，唯有撐着孱弱的身體，用最後一口氣寫出19封信，一年一封祝福女兒2歲至20歲的生日，及表達對她的期待。

不過女兒於這些年來始終年紀太小，媽媽於是一直保留這些信，加上自己長期於內地工作，而女兒則就讀於寄宿中學，於是希望待女兒遲些能夠明白事理，才親手把信件交給她。

媽媽最後更坦言：「這些信，留給妳，一封封密封，我從不曾也不想打開，這是妳早逝的父親，留給妳的，跨越時空的父女深情對話，希望妳，用心聆聽。」

不少網民大呼感動，力讚父親身患重病仍然未忘守護女兒的責任，即使只剩最後一口氣，亦為女兒付出濃濃的父愛，「狂落淚中」、「暖暖的父愛，堅強的母親」、「好難過，但也衷心祝福你們」、「這是父親對女兒最深最深的愛」。

（fb群組「鋼筆旅鼠本部連」）