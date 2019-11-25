3萬呎高空上說我願意　異地戀情侶辦夢幻空中婚禮：絕對終身難忘

結婚一生人一次，每對新人都希望婚禮各樣細節也能難忘又有意義。外國一對情侶幾年前因一隻關於航空的電腦遊戲相識，其後發展出異地戀並走進婚姻。兩人為了紀念彼此的愛，決定舉辦一場罕見又特別的空中婚禮，於3萬呎高空上許下一生承諾。

因熱愛航空而結緣的Cathy和David早前舉辦了一場特別的空中婚禮，於3萬呎高空上許下一生承諾。（fb「Jetstar Australia」影片截圖）

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來自澳洲的David Valliant與來自新西蘭的Cathy Rolfe於2011年因電腦遊戲《Airport City》認識，兩人成為網友，直至兩年後才正式見面。Cathy提起兩人相識經過時說：「我們聊了一年多，然後我在他生日鼓起勇氣打電話為他唱生日快樂，故事便從那裏開始。」同年Cathy首次到澳洲旅行，兩人首次見面，其後便發展成情侶，「對航空的熱愛讓我們走在一起」。

Cathy事後形容，空中婚禮「是最神奇的經歷，是我們一生都會記住的事情」。（fb「Jetstar Australia」影片截圖）

數年後，David決定與Cathy共渡餘生，本來他還打算於澳洲布里斯本飛往墨爾本的飛機上求婚，但因太緊張只好等到當日晚上才完成。訂婚後兩人一直在計劃婚禮形式，Cathy希望辦一場值得紀念、能象徵兩人對航空及彼此的愛的婚禮，故想到於飛機上舉行儀式，並鼓起勇氣詢問捷星航空，「我沒有告訴David，厚臉皮地在捷星航空的Facebook專頁詢問，當他們說願意協助時，我感到非常興奮」。

就這樣，David和Cathy的婚禮就在一班由澳洲悉尼飛往新西蘭奧克蘭的航班上舉行，當飛機飛到兩個國家的中間點時，兩人於一眾機組人員及乘客見證下，在3萬呎上的機艙內讀出誓詞及交換戒指，正式成為夫婦。Cathy事後形容，空中婚禮「是最神奇的經歷，是我們一生都會記住的事情」。

協助兩人舉行婚禮的機組人員Robyn也認為，當日絕對是她參與過最難忘的婚禮之一，「能參與Cathy和David的大日子，見證他們的愛和對航空的熱情絕對令人難忘，乘客們也很高興能夠參與其中」。

（每日郵報）