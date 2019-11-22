孝順孫女偷偷籌備　78歲嫲嫲感動圓夢做最美新娘拍婚紗相

不少嬤嬤級長輩，可能一輩子都未穿過婚紗。台灣一名乖孫女近日為了讓78歲嬤嬤，一圓穿婚紗、當最美新娘的夢，偷偷策劃驚喜。孫女同步在網上溫馨告白，感激嬤嬤這一生都為家人和後輩無怨無悔地付出，「把她最美的青春給了我們」，孫女看到阿嬤穿上婚紗，感動得眼淚在眼眶打轉。網民紛紛留言大讚故事感人，「好可愛的阿嬤」。

孫女為感謝嬤嬤多年來的付出，暗中策備「圓夢計劃」。（fb專頁「地表最強阿嬤與Gogoro3的日常」）

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為了記錄生活點滴，該孫女更為嬤嬤開設facebook專頁「地表最強阿嬤與Gogoro3的日常」，她日前想到嬤嬤的年代不會拍婚紗相，也沒有禮服穿，故決定暗中策劃驚喜。她在fb發文分享，因為怕嬤嬤提前知道的話會拒絕，故在當天到達拍攝現場後換衣服，嬤嬤才知道要拍婚紗相，「嘴裏一直唸着這樣是幹嘛啦！要開很多錢吼」；但當知道婚攝團隊免費幫忙圓夢後，嬤嬤又驚訝的說：「那無可能？哩麥尬哇騙！（「怎麼可能？你不要騙我！」的台語）。」

雖然爺爺已去世，看不到嬤嬤成了「最美新娘」，但孫女直言「真的感動到眼淚要掉下來了」，又指「阿嬤和阿公那個年代哪有什麼婚紗禮服、結婚照，阿嬤這一輩子都在為我們這個家無怨無悔的付出，辛苦了一輩子，她把她最美的青春給了我們，所以可愛孫女就想帶着阿嬤去拍婚紗照」，感謝她這麼多年來的付出。

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孫女在fb上傳多張成品照和「幕後花絮」。不少網民在帖文大讚樓主孝順，又指「人生能圓夢實在太好」、「好幸福的阿嬤，笑容好美」、「阿嬤永遠是最美的新娘子，想必以前阿嬤是個大美女」，亦有人看到照片後，想起自己與嬤嬤的回憶。

（facebook）