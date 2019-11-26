【區議會選舉】何君堯落敗　巴打維園裸跑找數　網民：找數真漢子

區議會選舉結果塵埃落定，有人歡喜有人愁，特別是不少建制派重量級議員「滑鐵盧」，令社會大眾情緒更波動。有巴打在結果公布前夕承諾，若本是雙料議員的何君堯在屯門樂翠區落選，就會在維多利亞公園裸跑。結果何君堯如其所願落選，半夜就傳出有人在維園裸跑的照片，網民紛紛大讚「找數真漢子」。

何君堯於區議會選舉中落敗。（資料圖片/曾梓洋攝）

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何君堯落選後，半夜就傳出有人在維園裸跑的照片，網民紛紛大讚「找數真漢子」。（連登討論區圖片）

有網民前日（24日）在區選結果公布前，在連登討論區許下諾言，稱若何君堯在選舉中落敗，就會在維園裸跑。他其後補充一個條件，就是帖文需超過1000個讚好才算數，沒料戰書一出反應踴躍，即有過萬網民讚好，並紛紛留名等睇找數，亦有人建議應跑去議員辦事處，「喺何面前跑」。

最後何君堯果然敗選，未能連任，有網民隨即在連登討論區貼出維園照片，指發現有人正在公園內裸跑，「係咪手足呀？」，從照片可見，維園漆黑一片，有一名疑全裸的身影在草地上奔跑。

↓↓↓ 市民慶祝何君堯落選 ↓↓↓

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照片獲大量網民讚好，「找數真漢子」、「正評是畀相中人」，亦有人指應預先通知找數，「咁快，我哋都未集合」、「去唔切現場」，又笑言照片太黑，未能看清楚事主，「好似影大腳八，尼斯湖水怪咁」。