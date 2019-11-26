【區議會選舉】梁凱晴當選獲日網民關注　讚可愛封「香港綾瀨遙」

2019年區議會選舉順利完成，焦點除了非建制派大勝外，今屆亦有大量素人參選，其中觀塘區議會月華選區的當選人梁凱晴更衝出香港，事緣有日本電視台來港採訪她的拉票過程，節目播出後梁凱晴火速獲大批日本網民關注，大讚她甜美可愛，更封她為「香港綾瀨遙」！

梁凱晴與綾瀨遙的確有幾分相於。（fb專頁「觀塘願景 - 梁凱晴」圖片／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

屬非建制派陣營的觀塘願景梁凱晴，以412票的差距擊敗在任12年的獨立建制派徐海山，兩人得票分別為2969票及2557票。梁凱晴現年25歲，於觀塘區長大，香港理工大學會計學系畢業，從事會計工作。梁是政治素人，其政綱指月華區日漸老化，政府無視民生所需，規劃重建觀塘時側重旅遊商業發展，社區空間及配套設施愈來愈缺乏，交通愈見擠塞，故希望發揮其會計專業，確保社區的財政資源得以好好運用。

+ 11 + 10 + 9

梁凱晴於10月8 日下午正式宣布參選區議會之後，同日晚上擺街站時被人從後襲擊，以硬物扑後腦。梁凱晴被襲擊後2日出院，堅持要站出來向威嚇說不，最後成功當選。

在選舉投票日前，梁曾接受日本電視台訪問，講述自己的政治主張。日本網民看過節目後，似乎將重點錯誤地放在她的樣子及身材上。網民表示梁凱晴不但五官端正、肌膚白嫩，身材亦出眾，更與日本著名女星綾瀨遙有幾分相似，因而給予她「香港綾瀨遙」的稱號！

梁凱晴出選觀塘區議會月華選區，最後成功當選。（fb專頁「觀塘願景 - 梁凱晴」圖片）

梁凱晴成功當選，令不少支持者都感到鼓舞。（fb專頁「觀塘願景 - 梁凱晴」圖片）

+ 15 + 14 + 13

↓↓↓ 一撳即睇梁凱晴與正版綾瀨遙有幾似！ ↓↓↓

+ 18 + 17 + 16

香港網民對於日本網民的意見，大多表示認同，笑指「學好日文，可以做下一個周庭」，又有人表示自己是觀塘區居民，未來會多到她的議員辦事處找她討論區內問題。不過亦有網民呼籲，不應對議員評頭品足，畢竟街坊投票並非因為她的樣貌身材，而是工作能力及政綱。