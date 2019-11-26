【區議會選舉】今屆區議員加5.6%人工　月薪3.4萬仲增設交通津貼

2019年區議會選舉結果出爐，民主派取得壓倒性大勝，452位成功當選的新任區議員中，不乏政壇新丁及無政黨背景的素人，當選者將於2020年1月1日正式履新，任期為4年，至2024年12月31為止。究竟區議員的薪酬有多少？可享用的福利或津貼又是甚麼？

區議會選舉結果塵埃落定，建制派大幅損失233席，民主聯主席李慧琼與黨友鞠躬道歉。（資料圖片）

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民政事務總署今年年初向立法會提交文件，檢討區議員酬金和津貼安排，並建議2020年新一屆區議會任期開始時改善區議員的酬津，撥款其後獲財委會通過，452名議員的月薪增加5.6%，由32,150元提高至33,950元，即年薪達407,400元，而每名議員完成任期後，亦可獲得薪金總額的15%作為任滿酬金。另外，如果區議員獲互選成為區議會主席或副主席，亦可分別領取相等於薪金100%及50%的特別津貼。

至於津貼方面，除已有的醫療津貼及外訪撥款外，用作執行區議會職務的實報實銷營運開支償還款額調高8.5%，由每月41,305元增至44,816元，即由每年可獲約49.5萬增至53.8萬元。當局同時在雜項開支津貼下增設2000元區議員非實報實銷交通津貼，令總額由每年68,280增至92,280元。

而新任區議員開設辦事處津貼亦增加2成，由以往的10萬增至12萬，連任區議員的開設辦事處津貼的合資格申領款額上限則由5成調高至6成，即7.2萬港元。

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452位成功當選的新任區議員中，不乏首次參選的政壇新丁及無政黨背景的素人。（資料圖片）

根據今屆選舉結果，民主派奪得452議席中的389個，佔總議席的85%，比上屆大增265席，至於建制派則大幅損失233席。單計議員每月酬金及營運開支，民主派來屆至少增加10億資源，而建制派則起碼損失8.8億資源。