iPhone直墜7層樓「零損傷」　台女超驚喜　網民：恐花光所有運氣

論手機「硬淨」程度，諾基亞（Nokia）向來在業界稱霸，但看來有挑戰者了！一名台灣女生近日在Dcard討論區分享驚險經歷， 指不慎把iPhone7跌到升降機槽的空隙，手機從7層樓高直插槽底，她當場已感絕望。沒料到升降機維修人員其後到來撿回手機，竟發現除了屏幕有些裂痕外，機身完好無缺，令台女大感驚喜。

台女不慎把iPhone 7跌到升降機槽的空隙內，手機直插7層樓到槽底。（Dcard圖片）

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事發於昨天早上，樓主出門後乘升降機，因發現忘記帶耳機，便趕緊叫男友幫忙拿來，正當她接過耳機之際，「突然聽到扣隆一聲，我心裏想說：不是吧！然後就是聽到愈來愈遠的扣隆扣隆扣隆……嗯，我放在外套的手機掉到電梯的縫隙了」。樓主隨即大崩潰，「心裏真的是無數髒話，當下真的快哭出來了」，男友曾嘗試打電話，但手機直接轉至留言信箱。

管理處其後找來維修人員撿回手機，樓主也早作好「摔到稀巴爛」的心理準備，但仍難掩心痛：「雖然我的是小i7而已，但是今年5月換約時買的也沒用多久嗚嗚嗚……當初以超優惠的價錢買到這隻的說」。當她大感絕望時，管理處致電她男友，通知已撿回手機，並形容只是螢幕有裂痕，手機本身未見有問題。

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諾基亞 Nokia手機以機身硬淨見稱，圖為3310型號手機。（Getty Images）

樓主火速下樓檢查手機，「桌面真的還會亮，撕開保護貼螢幕毫髮無傷！」連維修人員也嘖嘖稱奇。最令樓主驚訝的是，此前手機只貼有39元台幣（約10港元）的保護貼，以及網購的100元台幣（約25港元）手機殼，樓主不禁直言：「所以摔機真的是看運氣啊！」

最後樓主只花了300元台幣（約77港元）撿回手機，雖然手機內部或有損傷，但機身絲毫無損。帖文一出，不少網民留言祝福樓主，並提醒她小心已用盡畢生運氣，「怕的是不知道妳用掉多少年的運氣了」、「建議去捐些錢拜拜好了，這種好事不是每天都有的」、「一輩子的運氣大概都在這用完了」。

（Dcard）