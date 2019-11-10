【危險咪學】慳家男友DIY幫舊iPhone換電　突冒煙全屋煙霧瀰漫！

電子用品老化最常見的問題就是電量不足。台灣一名女子就分享，指男友的iPhone 7 Plus變舊之後買來新電池並打算DIY更換電池，不過更換期間發生「工業意外」，最終手機要直接報廢。

男友先是參考網上短片，研究如何拆開手機及更換電池。（Dcard討論區圖片）

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台女表示他和男友本身都使用情侶機的iPhone 7 Plus，不過推出iPhone 11之後她就已經忍不住換新機，而男友就因為相關節儉，認為手機還能使用，所以就沒有換機。

不過由於男友平時喜歡玩手機遊戲，舊電話打機一段時間就會變得超熱，就覺得應該是電池變得太舊的問題。台女勸男友將電池拿去換或是乾脆換iPhone 11，「誰知道他發揮工科精神，直接上網訂電池，要自己DIY」。

iPhone 7和7 Plus在2016年9月16日發布，其中7 Plus是首款搭載雙鏡頭的iPhone。（資料圖片）

當手機電池終於拿到之後，男友就參考YouTube上的教學短片，學習拆手機及換電池，一些事情十分順利。不過男友換到一半之後，手機竟然在轉眼之間起火燃燒，冒出來的煙甚至升到上天花板，令全屋煙霧瀰漫，要連忙開風扇幫助通風。

一會兒手機散熱之後，他們發現電池已經壽終正寢，「可憐的手機，來生再好好疼你」。不過台女亦都十分之樂觀，笑說這次是她第一次親眼看到iPhone內部，似乎覺得算是不幸中之大幸，她亦感嘆「錢真的不能亂省」。

（Dcard）

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