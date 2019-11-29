摩納哥王妃收復花心王子拒做花瓶　靚過凱特梅根被譽「最美王妃」

說到王妃，大部分人都只想起英國王妃凱特和梅根，但同處歐洲的小國摩納哥，亦有位為人低調卻仙氣十足的王妃Beatrice Borromeo。她生於意大利貴族，2015年與皮埃爾王子（Pierre Casiraghi）結婚，她婚後沒有受王室身分束縛，堅持記者工作，私下打扮亦非常平民，有「最美王妃」的稱號。

Beatrice家世顯赫，生於義大利貴族博羅梅奧家族（House_of_Borromeo）。（VCG）

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現年34歲的Beatrice Borromeo生於意大利顯赫的博羅梅奧家族（House of Borromeo），與摩納哥皮埃爾王子在大學時期認識，當時男方熱衷玩樂，經常出席派對並被拍到與不同女生外出，但Beatrice的出現，成功使這名花花公子修心養性，從此與緋聞絕緣，二人變成羨煞旁人的一對。

作為「學霸」，Beatrice曾攻讀博科尼大學的法律及經濟雙學位，及後獲得美國哥倫比亞大學新聞學碩士。畢業後，她任職美國《新聞週刊》、意大利報章《Il Fatto Quotidiano》等著名媒體的記者，甚至曾拍攝黑手黨女性的紀錄片。她於2015年嫁入王室後，選擇繼續記者工作，私下打扮簡單樸實；目前與皮埃爾王子育有一對子女。

不過，若要細數各地王妃的顏值，的確不得不提英國凱特和梅根（Meghan Markle）王妃，梅根婚前是美國演員，另一位則是出身中產家庭的親民王妃，兩人日常的言行舉止、衣着打扮經常成為傳媒的報道焦點。

至於中東國家約旦，王后拉尼亞（Rania Al Abdullah）則被譽為「世上最美麗的王后」，她關心女權、難民等問題，常以輕便打扮出席探訪活動，深受國內外民眾愛戴，並稱頌她人美心更美。

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同在摩納哥，早年也有位傳奇影星王妃Grace Kelly，她於1954年成為奧斯卡金像獎與金球獎的雙料影后，事業如日中天之際，她在法國康城影展上偶然相識摩納哥親王Rainier III。在1956年，Grace毅然退出影壇，正式宣布嫁入歐洲皇室，成為一時佳話。可惜在1982年9月，Grace遇上車禍意外離世。

（綜合）