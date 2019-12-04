狗祖先「多戈」？　西伯利亞永久凍土埋了1.8萬年　皮毛牙齒完好

俄羅斯科學家去年夏天在西伯利亞東北部一處永久凍土地區，發現一具保存完好的雄性動物屍體，經瑞典進化遺傳學（evolutionary genetics）教授達倫（Love Dalén）及斯坦頓（Dave Stanton）研究後，估計牠是活在1.8萬年前的冰河時期，但未知牠是屬於狼或狗，故暫以「多戈」（Dogor，在當地雅庫特語中是朋友的意思）來稱呼牠。

未能確定是狗還是狼

照片顯示，多戈雙眼緊閉，全身上下是毛皮，牙齒保存得很完整。多戈的死亡原因有待確定，但專家認為，牠可能是在舊石器時代晚期被殺，死亡時並不在痛苦狀態。達倫稱：「握着牠的感覺很特別，就像是一隻最近才死去的動物，但牠其實牠與穴獅（Cave lion）、長毛象和長毛犀牛（Woolly rhinoceros）生活在同一時代。直到我們用放射性碳定年法（Radiocarbon dating）後，才知道牠原來已有1.8萬年歷史。」

達倫指出，1.8萬年前是一個非常有趣的時期，事緣當時正值狼和狗的基因經歷巨大轉變，「我們暫時仍未能確定多戈到底是狗還是狼，因為無法將牠跟現今的狼或狗分辨出來，如果最終確定牠是狗，那將是史上最早期的狗。」

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斯坦頓表示，由於多戈是在永久凍土地區發現，因此屍體能保存得很好，「狗是從一種現已滅絕的狼之中馴化而來的，而多戈有助了解狗是從哪兒及何時被馴化。」

俄羅斯58歲古代犬科專家費多羅夫（Sergey Fedorov）目前亦在研究多戈，「能夠看到、觸摸和感受地球的歷史感覺非常美妙！試想一下，這隻小狗以同一姿勢被埋在地下長達1.8萬年，絲毫沒有受到外界任何干擾。我小心翼翼地清除附在牠身上的污垢和雜物，發現牠的皮毛狀況仍非常良好，實在罕見。唯一的可惜的是，牠脊柱有部分暴露在外，露出了肋骨。」