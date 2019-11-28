【超暖心】少女綁繃帶遮瘀青　清潔工伯伯見手勢不對親自動手

得到陌生人關心總是特別溫暖。台灣一名女網民日前跌倒，小腿上留下大片瘀青，為了遮掩傷口，她買了繃帶在捷運站外包紮，想不到一旁的清潔阿伯發現她的包法不太對，更好心地親自為她綁好繃帶，提醒她「繃帶要從下面往上纏」，還叮囑她記得看醫生，不要留疤，暖心行為讓樓主相當感動。

伯伯拿走樓主手上的繃帶，蹲下來親自動手替她包紮。（Dcard圖片）

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一名女網民日前在討論區Dcard上發文，表示她日前騎車不小心受傷，「小腿腫了一大塊，現在變成看起來一片很恐怖的瘀青」，雖然沒有影響走路，但為了美觀，她到附近的美妝店買了繃帶，打算包紮後再上捷運。

她拿出剪刀和透氣膠帶，將繃帶纏上自己的小腿時，一旁的清潔阿伯見狀，熱心糾正她：「妹妹，繃帶要從下面往上纏」，樓主照做，但伯伯發現還是不太對，竟拿走樓主手上繃帶，蹲下來親自動手替她包紮，同時暖心叮嚀她要看醫生，不要留疤。

包紮好後伯伯轉頭繼續工作，不過因為伯伯已經「有點老了，手很抖」，樓主走幾步路就鬆掉了，樓主確定阿伯不在附近時，把繃帶拆掉重新再綁上，樓主說「很感激阿伯對我一個陌生少女伸出援手，冷冷的淡水，暖暖的內心」。

網民讀到伯伯溫暖的舉動大呼窩心，「好暖喔」、「擁有不多的人往往最願意給予」，有人坦言近日社會負面新聞不斷，但讀到令人暖心的小事，足以讓人開心；另有網民建議樓主寫信表揚伯伯，讓對方知道樓主很感謝他。