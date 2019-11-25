結婚60年恩愛如昔　八旬翁叫孫女載去超市　暖心舉動感動10萬網民

老夫老妻都可以恩愛如初，美國一名女子最近在facebook分享一段85歲爺爺為老伴所作的甜蜜舉動。文中稱爺爺雖已記憶力漸差及行動不便，惟日前突然要求她開車載自己到超市，孫女還以為他想出門放鬆心情，未料爺爺買的全是嬤嬤最愛的東西，回家前更堅持外帶午餐給她，讓不少網民直呼「閃死人」。

孫女在網上分享這段故事，相片中可見年紀老邁的爺爺出發到超市。（fb「Alesha_Nemechek」圖片）

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美國女子內梅切克（Alesha Nemechek）上周日發文，稱爺爺嬤嬤已結婚60年，記憶力開始變差，步伐也變得緩慢。內梅切克說，「當天他（爺爺）說想離開家中，叫我開車載他到沃爾瑪……我還覺得嬤嬤終於可趁機一個人留在家，起碼在這數小時不用擔心爺爺」。

內梅切克續指，當時爺爺撐着拐杖在超市四處走，把一些貨品放到購物車，但她仔細一看車內的東西，竟發現全是嬤嬤的最愛，包括一瓶她最喜歡的汽水、一袋葡萄和檸檬批。她表示，其後看到爺爺步履蹣跚走到賣鮮花的地方，揀選了紫色花束給老伴，她感動得眼淚在眼眶打轉，甚至在回家途中，「他堅持我們必須停車買一份三文治回家，當作嬤嬤的午餐」。

孫女在fb發文分享日前載爺爺到超市，最後的戰利品令她大吃一驚。（Alesha Nemechek fb截圖）

內梅切克最後在文中稱，「希望我們都可從爺爺身上學習，永遠不會害怕太刻意」。帖文在短短一周便有約14萬個心情符號，以及10萬個用戶分享。網民紛紛留言表示感動，「這真的是永恆的愛情」、「每段婚姻都應該是這樣」、「無條件的愛是由生活中最簡單的事組成」。

（facebook）