【勁得意】鴨仔闖雪地發現太凍　幾秒衝回穀倉　原來佢哋有段故？

日前，無論Twitter及內地的討論區都在熱傳一段鴨子出門的影片，片段中一群鴨子踏上雪地後發現太凍唔對路，急急腳掉頭回到屋內，非常搞笑，在多個平台都破百萬人次觀看。這片段最初由一名女網民在facebook上載，觀看次數近900萬。影片拍攝地點在美國一個鴨子保養區，而一班人見人愛的鴨子，原來背後也有悲慘身世。

一群鴨子走出殼倉行入雪地。（「Melissa Hoffman」fb影片截圖）

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從片段所見，一個穀倉打開了門，一群鴨子拍着翼出來，跑到雪地上。突然最先跑出的一隻鴨子停了下來，發覺不妥，眼見路面滿是積雪，似乎驚覺太寒冷，這時鴨群放慢鴨掌，停了幾秒，中間一班鴨子按耐不住率先回頭，跑回倉內。

最先跑出來的幾隻鴨子看到同伴撤退當場呆着，回頭望着不久，就承受不了群眾壓力，跟隊奔回去，還不停拍翼躍起加速，看來真的很冷。鴨子跑出去探險的過程不足半分鐘，逗留雪地幾秒就撤退，笑翻許多網民。

「先頭部隊」呆望鴨伴們撤退。（「Melissa Hoffman」fb影片截圖）

相關影片最初由網民「Melissa Hoffman」分享到fb，這群鴨子來自佛蒙特州（VERMONT）一個永耕森林農場「Sanctuary at SHO」的鴨子保護區，當時鴨子高興地衝入新雪中，但因為太冷，立馬轉身回到殼倉。影片有近900萬人次觀看，她稱原來很多網民都愛鴨子，更有些人因此向農場捐款。

「Sanctuary at SHO」是一個鴨子及野生動物保護區，也是一個永耕森林農場，希望創造一個與動物共存的食物系統。鴨子每天早上都會到果園覓食，從組織的影片看來，如果天氣好，鴨子的確是出來自由覓食。保護區認為，不少動物在農業系統中帶來貢獻，但卻被殘忍對待，他們想探究出一種人與動物的新相處模式。

2016年夏天，保護區人員向農民購買大米時，發現原來農民會養活大批小鴨子，讓牠們幫忙吃稻田中的昆蟲、雜草，惟隨住水稻成熟，鴨子也同時長大，牠們會吃正在成長的水稻，因此農夫會在鴨子2到3個月大時變賣，農夫又指最初引入400隻小鴨，後來賣剩130隻，被賣走的小鴨會成為其他肉食動物的糧食，例如鱷龜，或者被做成狗糧。

保護區人員不忍小鴨變成種植大米的犧牲品，故收養百多隻Khaki Campbell鴨子 。當年8月開始，他們正式設立了鴨子保護區，希望牠們不再變成農業犧牲品。

（綜合）