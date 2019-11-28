【好治癒】動物組織招募抱狗專員　流浪狗每日靠「愛的抱抱」入睡

小動物若曾被主人遺棄，很多時變得對人類抱有戒心。美國佛羅里達州一個動物組織推出「抱抱狗義工」計劃，招募義工為陪伴中心內暫住的流浪狗，除與牠們玩耍，義工更會給汪星人「愛的抱抱」安撫牠們，令曾經動手術或被遺棄的狗狗卸下戒心，與人類重新建立關係。不少網民表示果然是筍工，笑稱就算要為汪星人打一世工亦在所不辭。

美國佛羅里達州一個動物組織推出「抱抱狗義工」計劃，招募義工為陪伴中心內暫住的流浪狗，給汪星人「愛的抱抱」安撫牠們。（fb專頁「Humane Society of Tampa Bay」圖片）

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位於美國佛羅里達州坦帕市的動物組織「Humane Society of Tampa Bay」，由去年至今招募長期及短期義工，結果成功吸引不少愛動物之人應徵。組織解釋，在中心暫住的流浪動物非常需要新家庭與人類的愛，因為牠們經歷過被遺棄或各鍾恐怖事情，唯有靠義工幫忙，讓可憐的小動物再次與人類建立互信。

義工的主要職責除餵飼流浪狗，亦會與牠們玩耍，最重要的部分是與流浪狗進行近距離的「心靈交流」，義工坐在地上把流浪狗抱在懷內，令牠們感受人類的溫暖及關心，從而獲得其信任。

長期服務的義工傑夫（Jeff Honig）表示，他每星期會花10小時到中心做義工，每年夏天放暑假，不少學生會一同做義工，但到開學季節如冬天及春天，義工數量又會減少，他很希望有更多人加入義工行列。

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傑夫續指，其實與汪星人抱擁這行為非常治癒，「這能舒緩一下我的『狗癮』」。

組織的facebook專頁上載了傑夫做義工時，擁着流浪狗躺在地上的溫馨畫面，不少網民高呼可愛，更稱對愛狗之人來說，這是打發時間的好方法，非常有意義。

（fb專頁「Humane Society of Tampa Bay」）