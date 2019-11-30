情侶搭港鐵被指不讓座遭偷拍公審　網民群起反批發文者看圖作故事

公共交通工具一位難求，讓座問題不時引起爭議，甚至引發網絡公審。有網民昨日（29日）在facebook群組上載一張港鐵車廂照片，批評一對年輕情侶不讓座予身邊的長者，更公開他倆的樣貌「公審」，質疑「唔通老人家要優先座先有得坐？」不過，其他網民則認為樓主的行為對該對情侶不公平，質疑他「看圖作故仔」，又指讓座是個人意願，「幾時輪到你批鬥？」

從相片可見，一對年輕情侶坐在座位上聊天和使用手機，旁邊則有一位寒背的長者站在車門前。（fb「香港交通突發報料區」圖片）

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有網民昨在fb群組「香港交通突發報料區」上載兩張港鐵車廂內拍攝的相片，只見一對年輕情侶坐在座位上聊天和玩手機，旁邊則有一位寒背長者站在車門前。另一張照片則見車門打開，未知該名長者是否下車。該網民則在帖文表示「唔通老人家要優先座先有得座？」不滿相中情侶未讓座。

帖文一出隨即引起熱議，有人認同樓主批評現今年輕人缺乏公民意識和無愛心，但更多網民不滿他公開事主樣貌，認為是鼓吹網絡公審風氣，「網絡欺凌咪咁嚟，無前文後理」，又指如果樓主真的關心長者，就不應只拍照事後放上網，「你唔出聲叫人讓？」

樓主其後將車門打開的那照片刪除，有網民就質疑長者當時可能正準備下車。（fb「香港交通突發報料區」截圖）

樓主其後將車門打開的那張照片刪除，僅保留第一張照片，有網民就質疑長者當時可能正準備下車，無需座位，有人則分享自身經歷，指有些長者抗拒讓座，「我試過讓座，伯伯話我一兩個站，坐低起身膝頭仲痛」，認為樓主應多了解才作評論。