初生孩子僅活5分鐘去世　台媽不捨哭足3小時　聽鄰房BB喊聲心超痛

作為準媽媽當然期望小孩出生直至撫育他為成人，但並非每位媽媽亦能願望成真。最近台灣一媽媽於facebook發布帖文，表示自己努力了24小時終把孩子生下來，但不幸的是，孩子僅存活了5分鐘即從此天人永隔。無法見證小孩健康長大，媽媽心痛不己，更抱着他的身軀痛哭3小時，但最終仍要母子分離。

最近台灣一媽媽於facebook發布帖文，表示自己努力了24小時終把孩子生下來，但不幸的是，孩子僅存活了5分鐘即從此天人永隔。（fb專頁「爆怨公社」圖片）

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台媽於fb群組「爆怨公社」撰文哭訴，表示辛苦懷胎10月，終於來到陣痛待產的一天，結果花了24小時才把小孩帶到世上。但可惜的是，孩子與媽媽的緣份僅限5分鐘，孩子匆匆來到人世，但很快就與媽媽永別，從此母子陰陽相隔。

孩子與媽媽的緣份僅限5分鐘，孩子匆匆來到人世，但很快就與媽媽永別，從此母子陰陽相隔。（示意圖非當事人，資料圖片）

樓主當場痛哭流涕，「護理師讓我多抱他3個小時，剛剛帶走交付禮儀公司！我忍不住大哭了」。她又指醫院隔音不太好，為免打擾其他媽媽，於是住在一人病房以哭泣宣洩情緒，「但是我再也哭不出來，卻聽着隔壁病房baby的哭聲，心好痛啊」。

不過院方亦非常貼心，他們特意用紙張和紅印留下孩子小小的手與腳印，當是為樓主送上孩子唯一但最後的禮物。樓主感嘆：「看著腳印，只想起baby最後一刻想用力吸着最後那一口氣……」。

樓主悲痛的經歷獲大批網民留言鼓勵，希望樓主能走出傷痛，「寶寶做好準備會再回來的，加油」、「我也失去過，懂妳」、「給你一個大大的擁抱～孩子會再回來的，妳要好好照顧自己唷」、「我懂這感覺，所以難過別難過太久，要好好振作起來，不然他會離不開的」。

（fb專頁「爆怨公社」）