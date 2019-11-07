台媽教女鬧到詞窮　女兒神回應笑爆網民：證明她以後外語能力很強

小孩子有時候童言童語總是會讓人會心一笑，一名媽媽在Facebook上抱怨因為一些事情而碎唸女兒，還氣得說「罵妳罵到詞窮」，沒想到女兒竟然來了一記回馬槍，讓媽媽哭笑不得，網友看了也笑說「有前途的小孩」。

這名媽媽在Facebook粉專「爆怨公社」寫道昨天（4日）騎車載國小女兒回家時，因為一些事情使得她忍不住沿路邊騎車邊碎唸女兒，甚至還說「我罵妳都罵到詞窮了」，女兒好奇的反問詞窮是什麼意思，媽媽不耐的說「就是我罵到沒話可以罵了啦」，沒想到女兒竟然回了一句：

哦~那妳可以查字典啊

媽媽聽了哭笑不得：「誰罵人罵到查字典啦。妳才查字典啦！妳全家都查字典啦」。對於女兒無厘頭的回答，媽媽在文末無奈的標註「我生的，我生的」。

媽媽還把女兒的國語考卷也PO上網，只見上頭的選詞填寫6題就錯了5題，讓媽媽心都涼了，抱怨的說女兒成語好爛。（Facebook@爆怨公社）

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