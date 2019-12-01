【黎小田逝世】歌唱比賽相遇針鋒相對　張國榮變巨星全靠呢句？

資深音樂人黎小田今晨逝世，終年73歲，其輝煌成就不止於音樂方面，眼光亦非常獨到，一手捧紅張國榮（哥哥）及梅豔芳兩位樂壇巨星，哥哥更是黎小田的契仔，曾稱契爺是「影響自己最大的人」。二人情同父子的背後，原來當年是不打不相識，哥哥首次參加歌唱比賽，便遇上「嚴苛評審」的黎小田，惟哥哥一句回應，卻令對方留下深刻印象。

黎小田跟張國榮情同父子，80年代黎小田帶對方過檔華星唱片，令他改歌路終一炮而紅。（《家燕與小田》截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

人稱「小田哥」的黎小田，早於70年代與張國榮結緣，二人可謂不打不相識。1977年哥哥參加麗的電視（亞視前身）舉行的亞洲歌唱比賽，黎小田則是評審之一。當時哥哥選了一首長達7分鐘的歌曲參賽，卻被黎小田限制在3分鐘內唱完，哥哥聽罷竟表示：「It doesn’t make sense（這不合理啊）.」反令黎小田印象非常深刻，他曾在訪問中表示，當時覺得哥哥相當有膽識，「心想這個黃毛小子，第一次參加比賽就如此大膽」。

其後哥哥開口唱了3句，就極速被黎小田「叮走」，令他當時懷恨在心，即場提出可否改為清唱，獲得眾評審同意後，哥哥唱足大半首歌便順利過關，雖然最終落敗，但仍有機會簽約麗的成為歌星演員，黎小田亦相當欣賞其風格。

黎小田於2019年12月1日傳出死訊，終年73歲。（資料圖片）

+ 2

哥哥入行最初數年星途一般，在歌壇成績曾落後於羅文及陳百強，令他非常迷茫，黎小田則鼓勵他堅持唱歌，先專心出3張唱片才考慮做其他工作如拍電影。直至82年黎小田帶張國榮過檔華星唱片，並替他製作過檔後首張唱片，最終哥哥憑《風繼續吹》爆紅，二人其後合作無間，哥哥亦視對方為恩人及「摯愛朋友」。

黎小田2010年接受內地傳媒訪問時表示，哥哥在寶麗金年代的聲線太尖，「Key太高，我把它降低了，要讓它有男人般的磁性，就像貓王一樣。」他解釋每個人的唱歌音域不同，「有一些人應該唱低點，有一些人應該唱高點」，而哥哥經黎小田調整後，其獨特的唱腔及氣質，成為後無來者的經典。

（綜合）