【日本暗黑料理】田園風小店賣自創動物刨冰　造型愈恐怖愈爆紅

黑暗料理界一直是一個隱藏於坊間的神秘組織，但是沒想到有一家店竟然堂而皇之地將「黑暗料理」搬上菜單，並且還放在了「特別推薦」裡。

這家店位於日本埼玉縣浦和區名叫「浦和刨冰蔦」開店於2014年，從外觀來看這是一家充滿田園風格小清新的刨冰店（但是你根本想不到裡面的食物有多兇殘！）店裡的佈置大多使用了自然系的色調，暖黃的小燈映照得整個店裡氣氛溫馨。這位笑得很含蓄的姑娘就是這家小店的店主鈴木（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一說到刨冰，大家的腦中就會浮現炎炎夏日和聲聲蟬鳴，帶著一股子慵懶和悸動。鈴木的店在夏日裡可以說是日日爆滿，屬於當地的人氣刨冰店之一，甚至還上過雜誌推薦。

鈴木的店甚至還上過雜誌推薦（Twitter@urawaivy）

店裡的蜜糖全都是鈴木親手作的，既衛生又味道純正。所有的新鮮水果都被切得特別大塊，一大口水果和著刨冰送進口中，除了刨冰上蘸料的香味以外，還帶著股濃濃的水果的清新感和刨冰本身的涼意，別提有多滿足了……

問題出在造型！看看鈴木的刨冰「暗黑化」原因及經過（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 22 + 21 + 20

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】