隱藏功能曝光！神祕「耳朵」按鈕　iPhone秒變監聽器

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iPhone隱藏功能多，連資深用家也未必熟悉所有操作，近日有網民發現在螢幕向上滑的控制中心有一個「耳朵」圖案，不少人以為用來連接藍牙耳機，但原來這個功能強大，可以將iPhone、iPad或iPod touch當作咪高峰（microphone），將聲音傳送至AirPods，距離最遠達15米，有網民即笑指能當作監聽器使用。

開啟「即時聆聽」功能後，只要將iPhone連接AirPods或其他藍牙裝置，便能協助用家在吵雜環境中聽到對話，最遠達15米。（視覺中國）

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根據Apple的官方介紹，「耳朵」圖案是「即時聆聽」功能，與藍牙耳機如AirPods或其他助聽裝置配對後，iPhone、iPad或iPod touch便成為咪高峰（microphone），將聲音傳送至AirPods，協助用家在吵雜環境中聽到對話，甚至聽到某人在室內另一端談話的內容，距離最遠達15米，用家亦可以即時調整音量大小，如果將手機放在不容易被人發現的地方，iPhone便會頓時變監聽器。

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要開啟「即時聆聽」功能，只要進入「設定」，然後在「控制中心」添加該功能，之後在螢幕向上滑，便會看到一個「耳朵」圖案。

（綜合）

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