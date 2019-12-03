收養5隻小貓　獸醫話係狗仔　結果「兩者皆非」主人大吃驚

不少有心人都會收養流浪動物，日本一名男子日前在路邊草叢看到5隻小貓，便決定收養牠們一家，不過帶他們去獸醫院健康檢查時，醫生卻指「牠們是狗不是貓。」更讓男子驚訝的是，沒想到「小狗」長大後，竟然越長越奇怪，原來牠們不是貓咪也不是狗狗，主人無奈下只好交由專業人士照顧。

有網民貼出一張狸戴上項圈的照片表示，「即使長大之後也還是會搞混啊！」（UK134圖片）

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日本一名網民在twitter表示，姊姊的公司前輩日前在草叢看到一窩剛出生的小貓，疑被親生母親遺棄，前輩便決定在找到願意收養牠們的主人前，暫時照顧這些「喵喵們」，並帶牠們到獸醫診所檢查，沒想到獸醫竟然告訴他，這5隻動物不是貓而是狗。雖然這5隻「狗狗」一直發出「喵喵」的叫聲，但他還是決定相信專業，因此將牠們當作狗狗來養。

隨着狗狗們漸漸長大，前輩仍然未替牠們找到新主人，不過他卻發現狗狗竟然「越長越奇怪」。直至後來，他才驚覺，原來眼前的動物們，既不是貓也不是狗，而是「日本狸」。原來日本狸小時候長相跟叫聲都很像貓，隨着長大之後，毛茸茸的樣子與狗狗又有幾分相似。樓主指，姐姐聽罷非常驚訝，前輩最後將狸貓交由專業人士照顧。

有網民稱，狸就像貓形的狗！（hakkyouojio twitter圖片）

帖子引來網民熱烈討論，有網民更貼出一張日本狸戴上項圈的照片表示，「即使長大之後也還是會搞混啊！」當中可見帶着橙色項圈的日本狸呆呆地望向鏡頭，不仔細看還真的以為是一隻狗。

（綜合）