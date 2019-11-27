愛心男改裝保溫箱做「貓屋」　感動鄰里捐物資助浪貓寒冬中入伙

雖近年社會一直推廣領養動物，但街頭仍有不少流浪貓狗，美國猶他州一名好心男子眼見冬季將至，便善用多個被人丟棄的保溫箱，改裝成浪貓的容身之所，以免牠們在嚴寒的街上逗留。他的善舉在當地社區口耳相傳，愈來多人主動捐出物資，也有浪貓發現「新屋」，開始入伙。

美國有男子眼見冬季將至，本月初起把多個保溫箱改裝成「貓屋」。（Batman of Ogden fb圖片）

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美國猶他州奧格登（Ogden）步入嚴冬，近日的溫度更徘徊在零下與零上幾度，當地居民羅吉奇（Philip Rogich）11月初想到改裝保溫箱的計劃，「每個人的車庫都應該有一個不用的保溫箱；通常它是用來保持低溫，但我們可利用它為動物保暖」。他形容一個人也能完成改裝，只需花5分鐘和便宜的材料，希望此舉能讓浪浪免於病痛，「流浪貓常會消失，並經常被忽視，牠們在冬天也會感冒」。

羅吉奇接受傳媒訪問表示，他先在保溫箱鑽開足以讓浪浪穿過的洞口，再剪開絕緣管道包裹，避免牠們進入時被割傷，最後在箱內鋪上稻草，維持「貓屋」乾爽。他續稱，一個保溫箱平均可容納兩、三隻貓，他已把部分「貓屋」放在社區和河谷一帶，亦有小量毛孩入住。

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羅吉奇希望能讓更多浪貓獲幫助，當地也有愈來愈多人得知此計劃，有人向他捐出舊保溫箱和稻草，甚至一間二手貨店向羅吉奇承諾，他可在季末免費任取店內未賣出的保溫箱。

（霍士新聞）