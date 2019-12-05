塗沐浴露好費時？　台男一個辦法加快沖涼速度　原來好多人試過

天寒地凍最怕洗澡，特別是對儲水式熱水爐的用戶，根本要跟時間競賽。有台灣網民就認為要將沐浴乳塗勻全身很費時，因而想出一個辦法來加快洗澡速度。沒想到他近日在網上分享後，瞬間引起大家共鳴，更有同路人稱自己都會這樣做。

台男把蓮蓬頭打開，然後把沐浴乳倒進裏面，這樣一開水就可以直接沖泡泡浴了。（Dcard圖片）

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該網民近日在Dcard討論區發文，指小學時不喜歡洗澡，因想趕快洗完澡看卡通，而要將沐浴乳塗勻全身更是「超級浪費時間」。小小年紀的他卻突然想到一個好辦法，就是打開花灑，然後把沐浴乳倒進裏面，這樣一開水就可以直接沖泡泡浴了。不過最後因沐浴乳用得太多，被媽媽發現，樓主就不能再這樣沖了，但笑言「現在想想還是覺得那時候的我也太天才」。

帖文引起熱議，有網民紛紛表示試過同樣方法，「你分享之後我才想到以前也幹過」，另有人稱曾覺得洗頭很麻煩，就把洗髮精跟潤髮乳加在一起洗。有網民則說，打開花濾來加沐浴乳再沖水也不見得方便，「我覺得用肥皂嚕一嚕更快」，亦有人稱「會不會是因為這樣永遠洗不乾淨」。