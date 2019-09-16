【健康百科】台男日日沖涼半個鐘仍染細菌出疹　全因浴室一件嘢…

有句話說「魔鬼藏在細節裡」，細菌也無聲無息的藏在你的生活中！一名50歲男子全身紅疹長不停，反覆發作1年，全台北市名醫看盡，有擦藥就緩解，一停藥渾身發癢，最後找上皮膚科醫師蔡逸姍，意外揪出洗澡時的「去角質神器」竟是元凶；甚至有研究發現，裡頭藏有72億個細菌。

皮膚科醫師蔡逸姍指網友們都忽略的「超噁藏菌日用品」就是沐浴球！（Youtube@醫師好辣）

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皮膚科醫師蔡逸姍在《醫師好辣》節目中指出，網友們都忽略的「超噁藏菌日用品」就是沐浴球！她曾收治一名50歲的男患者，因全身皮膚長紅疹，搔癢難耐時間長達1年，即使大台北名醫都看遍，但仍「有擦藥就好，沒擦藥全身開始癢！」只能一直抓暫時緩解。身旁妻子於心不忍，勸他再換一間找上蔡醫師。心想多位前輩看過都未痊癒，看診時不禁多問了一句：「你洗澡是用肥皂還是沐浴乳？」竟意外揭開患者染菌過程。

蔡逸姍轉述患者狀況，「他說我用沐浴乳，怕洗不乾淨，認真搓洗，妻子還告狀說洗超久，洗半個小時，都要用『沐浴球』在那邊搓搓搓…。」男子不僅被嫌棄洗超久，重點那顆久躺潮濕浴室的沐浴球已多年沒有換，讓醫師超傻眼。

病人妻子還告狀說老公洗澡洗超久，洗半個小時。（Youtube@醫師好辣）

許多人洗澡都愛用沐浴球，加點沐浴乳輕輕搓揉就能產生大量泡泡，不僅能洗去汙垢，甚至有去角質的作用。但蔡逸姍解釋，台北很多浴室照不到太陽，潮濕又曬不到陽光，使得裡頭細菌、黴菌滋長。國外甚至有研究發現，那一顆球裡藏有72億隻細菌。面對患者用「髒髒球」狂撸半小時，她建議，本身愛用沐浴球洗澡的民眾務必定期更換，或每用一週即拿到陽光下或通風處，用2～3個月「舊舊爛爛」就要汰換掉。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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