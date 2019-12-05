電視驚見韓國瑜男神級保鑣　男網友也狂讚　「字幕擋住還是超帥」

台灣大選時間將近，打開新聞台總是滿滿的選戰新聞，不管主角是誰，想必都看得有點膩。可是電視轉著轉著，忽然某張臉闖入視線，讓網友大感驚豔「就算被字幕擋住還是超帥」！

網民：「就算被字幕擋住還是超帥！」（ptt）

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有沒有瞬間精神了？只有半臉仍能看出英偉不凡的氣質！就是字幕好礙事好想撥開啊……來來來，本編給你們完整正面（點圖放大瀏覽）↓↓↓

在記者鏡頭下還能呈現不輸明星的帥度，真的是很優質啊！看看網民留言：

「好帥！明星等級了！」

「有種吳彥祖的感覺！」

「有像張孝全。」

「這麼帥應該要進演藝圈的。」

「我是男生也覺得不錯。」

「男生看都覺得帥，滿英武的。」

「中央警大畢業的，維安特勤人員。他姊姊是我的健身教練。」

「很顯眼，這個真的帥到渣，國安局的吧！」

「注意好幾天，終於有人發文了，真的很帥！」

連男生都無法否認的帥氣，這位哥哥到底是誰呢？看他站在候選人韓國瑜身邊，隨時保駕護航，就知道他其實是國安特勤中心派出的隨扈人員，不過他其實這並非首次被民眾目光注意到。

早在先前爆發總統府私煙案時，國安局為挽回民眾印象，特別打破特勤人員不露臉、不透露身份的保密原則，派出一眾帥氣的哥哥姐姐拍攝形象月曆，當中就有這位帥氣爆表的隨扈哥哥。月曆中還大發福利，不只有俊俏的西裝照，還有展露健美身材的半裸訓練照……（點圖放大瀏覽特勤中心月曆美照）↓↓↓

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