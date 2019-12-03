【火鍋健康陷阱】想打邊爐又怕肥點算？營養師：煮肉後切忌這樣做

天氣越來越冷，特別想吃熱呼呼的火鍋，但火鍋的湯和料千變萬化，該怎麼挑、怎麼煮、怎麼吃，才不會補過頭？新光醫院營養師李雨珊提醒，先煮青菜、喝湯，一旦燙過肉品、煮過火鍋料，就不要再喝湯。最後切記不要把白飯加下去煮成湯尾粥，米飯吸飽湯汁油脂，熱量驚人。

李雨珊表示，以前的年代人們容易營養不良，需要冬令進補，現代人是營養過剩，冬天其實不需要吃特別補。不過天冷為了維持體溫，人會特別想吃火鍋等熱食，如果毫無原則的吃，很容易爆肥，要享受火鍋美味又不吃胖，需掌握下列原則。

天冷為了維持體溫，人會特別想吃火鍋等熱食。（VCG）

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李雨珊提醒，火鍋湯體和醬料以「清澈」為優先，如蔬菜、昆布、薄鹽醬油，避開咖哩、麻辣、沙茶、豆瓣等濃稠口味，因為越濃稠的湯或醬料，都會比較偏向高脂、高鈉。調味料則可優先選用天然香料，例如蔥花、薑絲、檸檬、香菜、蒜泥、蘿蔔泥。

火鍋配料的烹煮及食用順序，也有玄機。李雨珊建議，先從蔬菜、根莖類開始煮和吃，這時可以喝點湯，但火鍋料和肉品下鍋後，就不要再喝湯，因為湯裡的油脂會因為煮過這些東西而急速上升，越來越油，越來越鹹。如果能避開油花的的肉、加工火鍋料如丸子、餃類，挑選低脂海鮮或低脂瘦肉，熱量會更好控制。

許多人最後會把白飯加入湯鍋，加上蛋花、蔥花，煮成濃濃的湯尾粥。李雨珊提醒，這種湯尾粥除了有精緻白米飯、糊化的米飯吸飽了高油高鈉的湯汁，熱量驚人，如果吃個兩碗，上述吃鍋過程的種種斤斤計較，全部都毀在這一步了。李雨珊建議，如果火鍋料裡面已經有南瓜、山藥、芋頭等根莖類，其實這餐澱粉類已足就，就不需要另外再點米飯或麵類，以免過量。

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