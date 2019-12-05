渣男呃老婆公幹帶女開房　正義男撞正一句踢爆　獲逾萬網民激讚

遇上旁邊陌生人偷食，除了鄙視，你還可以做什麼？有台灣男子到花蓮公幹時，入住酒店聽到身邊一名頭髮濕濕的男生和妻子講電話，他自稱身處台中，揚言「我出來賺錢還不是為了你」，當時偷食男身旁還有另一名女生。樓主聽到這裡即時明白發生什麼事，他隨即走近打電話給自己的妻子，並說了一句，揭發渣男的偷食行為，引來網民激讚。

有台灣男網民分享到花蓮公幹，在酒店目擊的渣男瞞妻偷食事件，決定大踢爆。（爆怨公社）

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有台灣男在網上分享其正義之舉！他在fb「爆怨公社」發帖，指近日到花蓮出差，入住酒店後遇到走廊有一名頭髮濕濕的男子在講電話，從其與妻子對話，得知渣男背妻偷食，他於是忍不住出手揭發對方。

即睇正義台男如何一句踢爆偷食男！

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樓主一句說話踢爆對方偷食惡行，大感順氣，其義舉亦引來網民激讚，帖子上載一星期已獲1.6萬個讚好，以及逾1400個留言，不少網民都大讚他做得好，有人認為他踢爆的一句應點出渣男有女在身邊，「應該說老婆我到花蓮了，看到隔壁房一對情侶，好想妳」，甚至說出酒店名稱，方便渣男妻子捉姦。

亦有網民反問正義男這樣做，或會導致別人家變，「這樣害人家離婚有比較好嗎？」，不過有人即時反駁「難道要他瞞老婆一輩子，老婆被當白癡更好嗎？」，認為正義男的揭發，才能讓渣男妻子正視婚姻問題，再決定是去是留，總好過被欺瞞更好。