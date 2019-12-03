曾被渣男男友無套硬來　台女月經遲來超擔心　問點好反被批態度差

女友月經久未來到，有可能是男方快要成為爸爸的徵兆。不過台灣一名女子近日在討論區上控訴自己的渣男男友，說他曾有幾次「無套塞進來動個一兩下」，結果這次月經遲了數天沒有來，擔心可能有孕，但身上沒多餘錢買驗孕棒，希望男友可以幫忙。不料男友堅持自己沒有錢，更說台女「發瘋」、「態度那麼差」，令她覺得十分糟糕，直言「他之前很溫柔，可是現在變這樣」。

台女月經已經遲了6天都沒有來，擔心已經意外懷孕，但男友的態度卻十分差。（GettyImages／視覺中國）

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台女在Dcard討論區以「月經沒來很擔心，男友這種態度」為題發文，說與男友行房的時候都有要求他使用安全套，自己不能接受無套性交，而男友都有配合使用。可是有幾次男友性趣一來就在沒有戴套的情況下插入了數下，台女花了全身的力氣才能將男友推開並拒絕他，待他戴上安全套後再繼續。

台女說，這次月經遲了足足6天都還沒來，過去最多只試過遲4天，於是她問男友如果真的懷孕了應該怎樣做。男友聞言就叫她買驗孕棒檢查一下，可是由於台女剛剛買了電單車，身上只有100元台幣（約25.7港元）要撐到本月10號，所以希望男友代為出錢，不料男友說自己也沒錢，甚至批評台女態度差，認為懷孕的機會微乎其微，直接提出分手。

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台女最後補充，男友曾經在浸溫泉的時候無套插入數下，雖然他沒有射在 裏 面，並提前拔了出來，但自己還是很擔心所以買了事後藥，當時男友還一直說不用，最後才幫忙出了百多元台幣。

台女發現男友的這種態度之後，心情已經十分糟，亦感嘆他之前明明很溫柔。（GettyImages／視覺中國）

心情糟透的台女因為很久沒有見過男友，所以就趁假日去找他，由於她要去取車，男友平時則會去位於她寓所對面的學校圖書館讀書，所以她希望男友在圖書館等一下。不過男友卻拒絕等她，堅持見面就要去他的家，令台女心碎慨嘆：「他之前很溫柔，可是現在變這樣。」

（Dcard）

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