【寒冷天氣】貓貓藏引擎避寒易受傷　網民貼圖提司機先檢查再開車

天氣轉冷，很多人都多穿了衣服。不過人類可以添衣，流浪動物卻不可以。近日不少人都在網上提醒隨着天氣轉涼，貓咪可能會走到汽車的引擎內取暖，如果司機沒有留意就開車，貓咪隨時會受傷或喪命。

外國網民數年前在facebook貼出貓貓因藏引擎避寒而受傷的圖片，可見貓咪的頭部多處鏠了針，令人非常心痛。每逢冬天網民紛紛轉貼照片提醒司機加倍小心。（Cathryn Little fb圖片）

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近日香港天氣轉冷，一些流浪動物可能都會有類似遭遇，「騰駿的士管理公司」的facebook專頁轉貼一張曾在網上瘋傳的圖片，提醒車主留意。帖文寫道：「冬天了，因為部車開著時產生熱力，喺停車後有可能會有小動物例如貓咪走埋去取暖，有可能會匿埋係車內引擎入面避寒」，因此車主開車前，最好拍一拍車頭，「畀小小時間等待，睇清楚有冇任何小動物喺車身入面逗留，先好開車啊」，又指「守護毛孩，你我都做得」。

不少網民見到貓貓的圖片，都感到十分同情，「陰功，睇到心好痛」、「貓貓好慘」、「應該很痛，看見牠的樣，很心痛」，亦有網民提醒司機駕車時要多多注意，「請各位車主留意下」。

每到冬天，很多貓都會爬入汽車避寒。（raika_193 twitter）

這張貓咪臉部受傷照數年前已在外國網上廣泛流傳，相中可見貓貓的頭部多處鏠針，令人非常心痛。網民轉貼時紛紛請司機開車前，一定要檢查引擎蓋，並指幸好貓貓情況已經好轉。

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