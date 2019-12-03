美國被遺棄貓咪頸圈攝紙條　內藏前小主人不捨之情　

部分寵物的主人或因不同的理由被迫放棄飼養，但相信他們心中仍希望愛寵可以找到另一個好人家。美國伊利諾州一間動物收容中心近日接收了一隻名為「Violet」的小貓，職員在牠的頸圈發現一張A4紙，原來牠的前主人是一個小女孩，她在紙上以天真的筆迹，表達與小貓分離的不捨之情，內容令人感動。

美國伊利諾州一間動物收容中心近日接收了一隻名為「Violet」的小貓，職員在牠的頸圈發現一張A4紙。（Effingham County Animal Shelter and Control fb圖片）

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小貓Violet最近到達埃芬漢縣動物收容中心，職員形容牠是隻「非常非常可愛、喜愛被人摸頭」的小貓。Violet被發現時，頸上有個粉紅色頸圈，裏面藏着一張A4紙。

打開紙張只見滿紙小孩的筆迹，字裏行間充滿了前主人萊茜（Lacey）的不捨之情，當中寫道「我想這個名字選擇了你。我希望可以養你。再見『Violet』，我祝願你會得到位好主人。愛你的萊茜。」

旁邊又寫上給新主人的話，「給主人︰請好好照顧牠，還有就是我已為牠起名。謝謝！」雖然信中有不少拼錯字，例如將「Violet」錯寫成「Vilet」、「bye」（再見）就寫成「by」、「hope」（希望）亦誤寫成「hop」等，但沒有影響當中真摰的感情。

打開紙張小孩的筆迹充滿了前主人萊茜（Lacey）的不捨之情。（Effingham County Animal Shelter and Control fb圖片）

收容中心職員斯加夫倫（Vanessa Skavlem）表示︰「當我們拿下紙條閱讀，即被觸動。我想像到有小孩深愛這動物，也明白他們不能再養牠。」Violet身上沒有晶片，職員將牠的照片放上Facebook，有心人穆雷（Cindy Murray）看到後，決定領養。

穆雷指在網上見到這張便條使她感動落淚，現在Violet在默里的家適應得很好，穆雷指希望可以與小女孩接觸，讓她知道自己心愛的貓已經安全了。

（01製圖）

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