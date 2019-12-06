歌舞伎町街頭扮女人拉客　泰男撞正便衣警即場被捕

泰國一名30歲男子上周日（1日）在日本東京歌舞伎町穿上女裝拉客，豈料目標對象竟然是一名便衣警察，隨即當場被捕，新聞報道播出了其外貌，惹起網友熱議，有人留言「幸好很快就抓到了，不然只看外表真的會以為是個女的！」

警方表示，被捕泰國男子名叫「ヨートプクサー・チャヤパー」，上周日上午入境，當晚即男扮女裝在歌舞伎町拉客，期間向一名路過的男子拋眉弄眼，並兜搭進行不道德交易，「要一起去旅館嗎？只要1.5萬日元（約1100港元），有讓你舒服的特別服務哦！」不過，對方卻是正在巡邏的便衣警員，泰國男子即場「斷正」被捕。他被帶返警署後向警方供稱，聽說在日本從事性交易賺得更多，故想賺點生活費，豈料旋即被補。

東京警視廳事後發表聲明稱，由於近期查獲不少外籍人士赴日賣淫，未來會加強取締，避免類似事件再次發生。

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新聞片段中，「易服男」留有一頭及肩金色長髮，一見到鏡頭馬上露出尷尬笑容，然後別過頭去；網民紛紛留言稱「不敢相信他是男的」、「竟然是男扮女裝？幸好很快就抓到了」、「怎麼這麼會挑？一眼就看上警察」。

位於日本新宿的歌舞伎町是著名紅燈區，由歌舞伎町一丁目與歌舞伎町二丁目這兩條街組成。靠近新宿車站的歌舞伎町一丁目，街上有大量居酒店、KTV、風俗店、夜總會或牛郎店等，入夜後非常熱鬧；歌舞伎町二丁目就有多間愛情旅館，是東京都內最大的愛情旅館街。