曾花4千萬円整容　歌舞伎町No.1陪酒女郎進軍YouTube　勁賺變網紅

開罐
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現時YouTube發展愈來愈成熟，YouTuber更成為年輕人的夢想職業之一。

事實上，日本也有不少人開始將拍片視為副業，如從事陪酒業的女生們，不少更因變身成YouTuber而賺到笑。

（YouTube@椿そら【おそらTV】）

新宿No.1陪酒娘

椿空（椿そら）今年32歲，在歌舞伎町當陪酒娘已14年，曾月入高達2500萬円（約180萬港幣），有新宿No.1陪酒的稱號。

此外，她還熱愛美容及整容，至今已花4000萬円（約290萬港幣）整遍上半身，更於去年開始成為YouTuber，拍片分享整形、性事、化妝美容等心得。

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近日日本富士電視台節目《レディース有吉》到訪椿小姐的家，了解她的日常以及成為YouTuber的原因。

她表示自己已年過30，即使現時仍能於夜世界賺錢，但身體卻無法繼續承受酒精的摧殘。碰巧聽別人說當YouTuber很不錯，便開始嘗試拍片分享心得。

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椿小姐能及早預備後路，也算是明智之舉呢！畢竟花無百日紅，尤其是陪酒這種行業，對身體的負擔也是不容小覷的。

椿空的YouTube頻道

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