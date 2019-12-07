【有片】自閉童上堂爆喊　唐氏綜合症同學一個窩心動作冧返佢

小朋友除了要學習對人禮貌，亦要有同理心。近日墨西哥一名在特殊學校任教的老師授課時，班上一名患有自閉症的男學生突然爆喊，身旁的男同學雖然是唐氏綜合症患者，但亦懂得如何好好安慰別人，他不只為男童抹眼淚，更給予對方一個大擁抱，場面非常窩心。大批網民坦言深受感動，大讚男同學的舉動充滿純真又有愛。

片中可見有位患自閉症的男童在課室中爆喊，患有唐氏綜合症的男同學本來坐在男童旁邊，他見狀即連忙安慰對方。（「Jalisco oculto」fb片段截圖）

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該老師近日於facebook上載片段，可見一名患自閉症的男童在課室中爆喊，患有唐氏綜合症的男同學本來坐在男童旁邊，他見狀即連忙安慰對方，不只伸手為男童抹淚，接着又主動向對方來個深情擁抱。過了一陣子，男童開始感到同學的溫暖，於是慢慢冷靜下來。

該男同學隨後又捉住男童的雙手舞來舞去，相信他逗對方玩，本來在鬧情緒的男童像感受到同學的關心，漸漸不再哭泣，整個過程非常感人。

在旁的男同學不只為男童抹眼淚，更給予對方一個大擁抱，場面非常窩心。（「Jalisco oculto」fb片段截圖）

片段至今共獲15萬人讚好，當中不少人是特殊學童的家長。他們表示看到2位小朋友的交流感到非常溫暖，大讚男同學的窩心舉動，他們稱即使有些小朋友與一般同齡學童不同，但他們年紀小小仍懂得如何關心別人，甚至帶給家人及其他人歡樂，這是世上最難能可貴的事。

另有網民稱希望每人可以像那位純真的男同學般，在日常生活中多點給予關心，讓有需要的人感受溫暖。

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