【好人好事】8歲自閉童開學緊張爆喊　暖心同學仔主動拖手入課室

父母自小教落，最重要做好人及有同理心，這簡單道理連小朋友也能明白。美國堪薩斯州（Kansas）一名8歲患自閉症男童，在日前開學日疑因太緊張，踏入校門前瑟縮一角落淚，其同學見狀，主動上前牽他手，再一起步入教堂，畫面令人感動。不少網民大讚主動伸手的男童做出暖心行為，其母坦言為兒子充滿愛心及同情心而驕傲。

小暖男Christian（右）見到同學仔Connor在開學日緊張到喊，即主動上前拖住佢隻手仔，愛心滿瀉令人動容！（Courtney Coko Moore FB圖片）

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據外國傳媒報道，該名8歲自閉男童康納（Connor Crites）在本月中開學時，疑因太緊張不敢踏入校門，更背着書包躲在學校外的角落不斷啜泣，狀甚可憐；其同學克里斯蒂安（Christian Moore）見狀，即主動上前牽他手安撫他，並齊齊拖手步進校園。克里斯蒂安的媽媽拍下這感人一幕，從照片所見，康納神情低落低下頭，雙手拿着另一個綠色書包，而克里斯蒂安則拖住他的手，在門外跟其他同學一同等待入校內。



患有自閉症的Connor（左）表示，很開心同學仔Christian上前關心。（Courtney Coko Moore FB圖片）

克里斯蒂安的媽媽坦言為兒子感到驕傲，「很榮幸能擁有一個富同情心、很有愛的兒子」，而康納事後感激同學仔出手，「他（Christian）很好人，當時我正在哭，然後他找到我及幫助我，那是開心的眼淚」。

康納的媽媽坦言兒子患自閉症，直至5歲才學會說話，她一直很擔心兒子會遭同學欺凌，「他可能會亂說話，坐不定，跳上跳下，拍手等，令同學嘲笑他」。但今次她被克里斯蒂安深深感動，認為愛不分膚色、性別或殘疾，更指只要孩子保持善良，「說不定能改變一個人的生命」。

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