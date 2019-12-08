感冒發燒返兼職　超暖客人買藥送暖包關心　台女超感動幾乎被惹哭

不少人都有生病時上班的經驗，如有同事分擔當然好，但一名台女日前分享經歷，指感冒發燒時仍要獨自完成工作，病得渾渾噩噩時竟遇到一名陌生客人購入感冒藥及暖包送她，又吩咐她生病的話要好好休息，超暖行為令她非常感動。

台女分享生病時上班遇到的好人好事，直言幾乎被客人惹哭。（《皮諾丘》劇照）

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該名台女於Dcard討論區分享早前遇到的好人好事，本身是便利店店員的她早前患了感冒，但認為不太嚴重便如常上班，不料當值時卻感覺「聲音漸漸沙啞、意識也愈來愈模糊」，不過由於快要下班，所以打算硬撐下去。

剛好當日工作非常忙碌，令台女忙得幾乎暈倒，就在這時候，一名陌生的客人似乎留意到她不妥，結帳時嚴肅地問她為何生病仍要上班。台女聞言以為客人要罵她，幾乎哭出來，但客人付款後竟送上暖包，後來又再買了感冒藥，並騎車回來交給她。

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病好的台女事後分享經歷，指該名客人看起來只大她幾年，也不記得對方是否經常到便利店光顧，但她很感激對方送上溫暖。她說最近生活遇到不少煩心事，有時心情很差，「但想到有這樣的善意，發生在自己身上，就覺得不可以那麼消極，還是要開心面對每一天才對」，故希望以經歷鼓勵網民。