「香蕉貼牆」近百萬港元賣出　行為藝術家當場食晒　交易照完成？

一條香蕉價值近百萬？拍賣完成後被吃掉又點收科？美國紐約一名行為藝術家，昨日（7日）在一個藝術博覽會內，突然將以牛皮膠紙貼在牆上展出的香蕉撕下，當場剝皮吃掉。原來該條香蕉大有來頭，皆因是著名藝術家的作品，日前更以12萬美元（約96.6萬港元）賣出。涉事藝術家一度被警方帶走問話，但暫未有被捕，而展覽主辦單位則將新香蕉貼到原來位置，交易則如常成交。

Maurizio_Cattelan的作品《Comedian》，是用防水膠紙把香蕉貼到牆上，正在邁阿密巴塞爾藝術博覽會展出。（Instagram@Sarah_Cascone）

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涉事的藝術品名為《丑角》（Comedian），是由意大利著名藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）從邁阿密當地雜貨店購入香蕉，再用防水膠紙貼到牆上完成。作品其後交給與卡特蘭合作多年的當代藝術畫廊「貝浩登」（Perrotin），再轉送到邁阿密巴塞爾藝術博覽會（ Art Basel Miami Beach）展出，而在數天前，這個藝術品由法國收藏家以12萬美元買下。

直至昨日（7日），行為藝術家達圖納（David Datuna）到達展廳後，在眾目睽睽下把膠紙撕開及把香蕉拿下，一邊說着「這是行為藝術」，一邊剝皮把香蕉吃掉，身旁圍觀者紛紛拿出手機拍攝。據報達圖納事後被保安員帶到一個房間，有警員到場記錄其個人資料，但未有拘捕。他其後在Instagram上傳事發影片，形容其作品取名《飢餓的藝術家》，又說「我愛卡特蘭的藝術品……香蕉也很美味」。

雖然展出的香蕉已被吃掉，但法國收藏家高價買下的是作品背後概念，即是無論香蕉的狀態為何，都不會影響藝術品的價值。至於「吃蕉」的行為藝術，邁阿密海灘警員表示，第一次遇到有人故意在展覽上破壞藝術品。

（綜合）

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