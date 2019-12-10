孕婦候診雙腿發麻無人讓座　貼心丈夫坐地板做「人肉座椅」

黑龍江省鶴崗公安最近在抖音上載一段影片，片中一名男子陪伴懷孕妻子到婦產科看診，由於附近座位坐滿人，又無人願意讓座，於是他坐在地上化身「人肉座椅」，讓愛妻坐在自己背上休息，網民大讚這名丈夫很貼心，「是個值得託付的好男人」！

當日該名身穿深色外套的男子眼見醫院內候診區的椅子被坐滿，妻子卻因長時間站着而雙腿發麻，於是他先把愛妻扶向欄杆，然後逕自坐在地上，好讓愛妻坐在自己的背上休息，其後還不時遞上茶水。

片段由「邊城警視」上載，並附有說明「孕婦雙腿發麻難以站立，丈夫讓妻子坐在自己身上，周圍卻視而不見無人讓座」，隨後又再發文稱「這個視頻應該叫『冷漠』，也為好丈夫點讚」。

網民熱議片中的好丈夫，「這位好老公值得一讚，因為你做了一個好榜樣」、「是個值得託付的好男人」、「這位女子找對了人」；另有留言指該對夫婦大可主動要求讓座，「我覺得老公也要問一下坐的人肯不肯讓座。要想別人讓座，自己還是先禮貌對別人吧」、「別人不讓座並沒有犯法，我們任何人都沒有權利指責別人，有的只是讚美丈夫」、「這是醫院的婦產科門口，你以為其他人的情況比她好多少？我們沒有資格批評別人」。